Fotograf išče skrivnostni par, ki ga je ovekovečil na pravljičnem posnetku

Fotograf Matthew Dippel iz Michigana se je s svojim prijateljem odpravil na potovanje do Los Angelesa. Na poti sta se odločila, da se ustavita tudi v ameriškem narodnem parku Yosemite, ki je znan po dramatični pokrajini s številnimi klifi in slapovi. Ob sončnem zahodu je Dippel želel fotografirati še izjemno priljubljeno točko Taft Point, ki leži na približno 1000 metri nadmorske višine.

Fotograf je par posnel 6. oktobra, zdaj pa je fotografijo objavil na družbenih omrežjih z upanjem, da bo prišel v stik s parom. Posnetek je takoj pritegnil veliko zanimanja, ljudje pa so ga začeli deliti. Kmalu so se mu oglasili tudi ljudje, ki so bili prepričani, da vedo, kdo bi lahko bila fant in dekle s posnetka. "Veliko ljudi mi pošilja posnetke parov s te točke, ki je zelo priljubljena točka za zaroke, poroke in podobno. Vendar žal noben od teh parov ni skrivnostni par, ki ga želim najti," je dejal Dippel.

Ker je romantična fotografija preplavila splet, so nekateri podvomili v njeno pristnost. Nekateri uporabniki družbenih omrežij so namreč fotografa obtožili, da je par sam dodal na sliko s pomočjo Photoshopa, da bi dobil svojih "pet minut slave". Dippel je očitke zavrnil in poudaril, da je fotografija, ki jo je posnel s kamero Canon 5D Mark III, pristna.

To sicer ni prvič, da fotografi preko družbenih omrežij skušajo priti v stik z ljudmi, ki so jih (ne)hote ujeli v objektiv. Prav v istem parku in na isti gorski polici je leta 2016 amaterski fotograf posnel mladoporočenca in fotografijo objavil na svojem profilu na Instagramu. Takrat je na posnetek naletela kar sama nevesta in stopila v stik s fotografom. Dippel upa, da se bo podobno zgodilo tudi tokrat.