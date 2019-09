Fotograf ustvarja 30-letni 'timelapse' New Yorka

"Živel sem v stranski ulici in potrpežljivo čakal tri leta, da sem našel popolno stanovanje s popolnim pogledom. Ko je stanovanje prišlo na trg, je bilo na srečo cenovno dostopno in sem ga takoj kupil," je DiGiovanna pojasnil za CNN.

Ko je Joseph DiGiovanna pred leti kupoval stanovanje v New Jerseyju, je bil eden pomembnejših meril razgled, ki ga ponuja. Kar tri leta je čakal, da se mu je ponudila priložnost nakupa stanovanja v predelu Weehawken, ki je znan po svojih čudovitih razgledih na New York.

Takrat se je odločil, da bo čudovit razgled pretvoril v svoj življenjski projekt: po več poskusih in napakah pri iskanju popolnega kompleta ter konfiguracije je na svoje okno pritrdil fotoaparat, ki vsake pol minute posname fotografijo. To traja že več kot štiri leta, kar pomeni, da je v tem času posnel več kot 4,2 milijona fotografij.

Rezervne trde diske ima shranjene pri svoji mami, tako da prepreči, da bi v primeru požara ali poplave izgubil vse svoje delo. Če se bo iz stanovanja kdaj izselil, pravi, da bo svojemu podnajemniku v pogodbi določil, da kamera ostane v stanovanju do konca projekta.

Vsak dan objavi dva 'timelapsa' na svojem Instagramu in na spletni strani, in sicer posnetek sončnega vzhoda in zahoda. Na spletni strani tako lahko vidite vse sončne vzhode in zahode zadnjih štirih let, piše CNN.

Doslej se je pokrajina mesta, ki jo zajema fotografov projekt, že močno spremenila, ujel pa je že tudi nekatere posebne trenutke. Eden takih, ki jih je fotoaparat zabeležil je bil tudi električni mrk, ko je 13. julija letos brez elektrike ostalo več kot 73.000 prebivalcev 'velikega jabolka'.