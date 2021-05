Fotografija neobičajnega prijateljstva dobila več kot 100 tisoč všečkov

Minuli teden neznanca, danes najboljša prijatelja. Darius in dvoletni Brekken sta se spoznala, ko je malček z družino obiskal mehiško restavracijo in na vsak način želel sedeti poleg Dariusa. "Kot stara prijatelja sta si delila hrano in se pogovarjala o tovornjakih," pripovedujeta malčkova starša, ki sta njuno fotografijo delila na Facebooku. Novopečena prijatelja sta ogrela srca številnih Američanov. Fotografijo je všečkalo več kot 100 tisoč ljudi.

