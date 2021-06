Objavljamo fotografijo smarta, ki je razburil Suščane

V goščavi v notranjosti otoka Susak so pred kratkim opazili osebno vozilo. Zadeva ne bi bila nič neobičajna, če ne bi šlo za otok, ki je razglašen za izključno cono za pešce, prav tako na otok ne vozi trajekt, s katerim bi se obiskovalec ali prebivalec otoka pripeljal na otok.

Kot poročajo hrvaški mediji, naj bi šlo za vozilo z zagrebško registracijo. A naša bralka Barbara Mljač je avto izsledila in nam posredovala njegovo fotografijo. Kot je zraven zapisala, so na vozilu reške registrske tablice in ne zagrebške, zato se sprašuje, če morda na otoku nista kar dva avtomobila.