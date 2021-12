Katere so tiste zgodbe, ki so zaznamovale letošnje leto?

Če smo mislili, da bo samo leto 2020 tisto, ki nas bo zaznamovalo in pustilo brez besed, moramo priznati, da je tudi 2021 presenetilo. Bilo je kar nekaj zgodb, ki so nas pustile brez besed, druge so v nas vzbudile upanje, spet tretje so nas povezale kot narod. Katere so tiste zgodbe, ki so zaznamovale leto 2021?

Leto 2021: leto množičnega cepljenja proti covidu-19 Konec lanskega decembra so v Sloveniji začeli s cepljenjem proti covidu-19, svoj razmah pa je vojna proti epidemiji pri nas doživela letos. Množično cepljenje se je najprej začelo v domovih za ostarele, se nadaljevalo pri vseh starejših od 60. let, nato starejših od 50. let, dokler ni bilo spomladi dostopno vsem polnoletnim državljanom Republike Slovenije. V začetku decembra pa se je pri nas začelo tudi cepljenje za otroke, mlajše od 11 let. V letu 2021 se je v Sloveniji cepilo 56 odstotkov ljudi, do 28. decembra pa je bilo po vsem svetu razdeljenih več kot 8,6 milijarde odmerkov cepiva proti covidu-19. Kot so poročali mediji cilj organizacije WHO, da bi bilo do konca leta 2021 dosegli 40 odstotkov cepljenih v vsaki državi, ne bo dosežen, kljub temu da je cepivo doseglo tudi najbolj ruralni del Afrike in ostalih delov sveta.

icon-expand Cepljenje v Keniji FOTO: Profimedia

Vdor v ameriški kongres in našemljeni aktivist: Kdo je moški z rogovi? Ko je skupina Trumpovih podpornikov januarja vdrla v stavbo ameriškega kongresa, je med njimi izstopal potetovirani moški s krzneno kapo z rogovi na glavi. Gre za Jakea Angelija, 32-letnika, ki je eden najbolj znanih skrajnodesničarskih aktivistov, zaradi svoje oprave in propagiranja teorije zarote QAnon znan tudi kot 'Q Šaman'.

icon-expand Jake Angeli FOTO: Profimedia

Inavguracija prve ženske in temnopolte podpredsednice ZDA Konec januarja 2021 je Joe Biden zaprisegel kot 46. predsednik ZDA in ob tem povedal: 'Demokracija je zmagala!'. Poleg Bidna pa je zaprisegla tudi Kamala Harris, prva ženska in prva temnopolta podpredsednica v zgodovini Združenih držav Amerike.

icon-expand Kamala Harris FOTO: AP

Bernie Sanders v kvačkanih rokavičkah Inavguracijo ameriškega predsednika sta zaznamovala mraz in pandemija covida-19. Številnim uporabnikom spleta je dogodek v spominu ostal zaradi povsem drugega razloga. Kamera je namreč na dogodku ujela ameriškega senatorja Bernieja Sandersa, ki se namesto elegantne oprave izbral udobnejšo zeleno puhovko, tej pa dodal posebne pletene rokavice, ki so hitro postale priljubljen modni trend zimskega časa.

icon-expand Bernie Sanders FOTO: Twitter

Islandija: po več stoletjih prebujen vulkan Fagradalsfjall Vulkan Fagradalsfjall je marca izbruhnil jugozahodno od islandskega glavnega mesta Reykjavika. Zadnjič je tam vulkan bruhal pred približno 800 leti. "Z okna vidim žareče rdeče nebo," so takrat sporočali okoliški prebivalci. Ne samo, da je vulkan presenetil z izbruhom po več stoletjih, nekatere je njegova mogočnost tako navdušila, da so z njegovim izbruhom v ozadju posneli poročne fotografije, islandska glasbena skupina Kaleo pa je z vulkanom in lavo v ozadju posnela nastop v živo.

icon-expand Vulkan Fagradalsfjall, Islandija FOTO: Profimedia

Kraljica Elizabeta, osamljena vdova na pogrebu princa Filipa 17. aprila je britanska kraljica Elizabeta k večnemu počitku pospremila svojega pokojnega moža princa Filipa. Na zasebni slovesnosti so morali gostje upoštevati stroga pravila za preprečevanje širitve koronavirusa, zato so morali nositi zaščitne maske in ohranjati medsebojno razdaljo. Člani kraljeve družine so tako tudi v cerkvi sedeli glede na svoja gospodinjstva. Kraljica Elizabeta je na pogrebu sedela sama.

icon-expand Kraljica Elizabeta II. FOTO: AP

Epidemija v Indiji: krematoriji na odprtem Zdravstveni sistem v Indiji je bil aprila in maja pod velikim pritiskom, v bolnišnicah je primanjkovalo postelj, zdravil in kisika. Bolnišnice v prestolnici New Delhi so pošiljala opozorila zaradi pomanjkanja kisika za bolnike. V Indiji so konec aprila zabeležili skoraj 350.000 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, kar predstavlja enega večjih porastov okužb v enem dnevu v svetu. V neki točki so bili zaradi številnih smrti polni tudi krematoriji, zato številni niso bili deležni dostojnega pogreba.

icon-expand Giddenahalli, Indija FOTO: Profimedia

Letalska nesreča našega fotografa Mira Majcna 21. junija je našo medijsko hišo pretresla novica, da je na Češkem strmoglavilo letalo, v katerem je bil tudi naš fotograf Miro Majcen. Pilot, Mirov prijatelj, je bil na mestu mrtev, za Mira nekaj časa nismo vedeli, kakšna bo njegova usoda. A Miro se ni predal. Po enemu mesecu kome so ga končno zbudili in stvari so šle na bolje. Sicer počasi, a Majcen je ostajal optimističen in samo tako je lahko okreval, je sam povedal večkrat. Kakšne poškodbe je imel? "Zlom medenice, polomljeni obe koleni, pogačici, eno vretence, četrto rahlo počeno, odprti zlom leve roke, mezinca, na desni roki pa je bila zlomljena prstnica. Poleg tega imam opečenega 40 odstotkov telesa, opekline so 3. stopnje. Najbolj kritične so bile pa notranje krvavitve," je le dva meseca po nesreči za naš medij naštel Miro.

icon-expand Miro Majcen-6 FOTO: osebni arhiv

Olimpijske igre v Tokiu košarkarjem za las odnesle bronasto medaljo Tudi letos poleti se je pisala zgodovina slovenske košarke, ko so se slovenski fantje prvič v zgodovini samostojne države uvrstili na Olimpijske igre. Ob uvrstitvi so bili presrečni, da jim je uspel ta veliki dosežek in tako so v Tokio odšli, da bi na parketu igrali čim bolje po svojih močeh. Iz dneva v dan je bilo vedno bolj jasno, da ima slovenska košarkarska reprezentanca z Luko Dončićem na čelu kar nekaj možnosti za medaljo. Fantje so igrali, medalja je bila vedno bližje, a sanje so se najprej razblinile 5. avgusta, ko se niso uvrstili v finale, kasneje pa še 7. avgusta ko so proti Asvtralcem za las izgubili bronasto medaljo.

icon-expand Razočarani Luka Dončić se je po bolečem porazu zahvalil navijačem: "Hvala vsem, ki ste ponoči vstajali in nas podpirali. Vemo, da ste bili z nami." FOTO: Profimedia

Janja Garnbret, prva olimpijska prvakinja v zgodovini športnega plezanja Dan pred bolečo izgubo košarkarjev pa je Slovenijo navdušila 22-letna Janja Garnbert, ki je Sloveniji priplezala tretje zlato in ob tem postala prva olimpijska prvakinja v zgodovini športnega plezanja. Ne morem povedati, kakšen pritisk se mi je odvalil od srca. V hitrostnem plezanju sem dobro začela, nadaljevala odlično v balvanih. Na koncu pa sem si za težavnost rekla, naj naredim najboljše," je takrat v prvi izjavi za RTV Slovenija dejala mlada Korošica.

icon-expand Svetovna prvakinja in zdaj tudi olimpijska FOTO: AP

Beg pred talibani: v transportnem letalu iz Kabula kar 823 ljudi In če smo se v Sloveniji veselili uspehov naših športnikov, je svet pretresla novica, da so talibani prevzeli Afganistan in s tem znova začeli uveljavljati svoje zakone in prepričanja. Množice ljudi so se odločile za beg, na letališčih pa je več dni vladal kaos, mnogi talibanom niso mogli ubežati. A ne 823 ljudi, ki so novo svobodo našli na prenatrpanem transportnem letalu, ki jih je odpeljal stran od rodne države, kjer so bili po dolgih letih na oblasti ponovno talibani.

icon-expand Evakuacija ljudi iz Kabula FOTO: Strategic Airlift Capability - Heavy Airlift Wing

Globalno segrevanje in uničujoči požari v Grčiji Grški otok Evia je avgusta zajel velik požar, ki je trajal več kot 10 dni. Požar, ki je divjal po drugem največjem grškem otoku, je za seboj pustil več kot 100 tisoč hektarjev pogorele zemlje. Mnogi so ostali brez domov. Ena od fotografij, ki je nastala v tistem času sta mama in hči, ki spita v avtu, saj sta zaradi ognjenih zubljev bili prisiljeni zapustiti svoj dom.

icon-expand Požar na grškem otoku Evia FOTO: Profimedia

Protesti v Sloveniji: kolesarji, solzivec in ustavljen promet na ljubljanski obvoznici Letošnje leto so Slovenijo zaznamovali tudi številni protesti, takšni in drugačni. Večina si bo leto zapomnila po številnih petkovih kolesarskih protestov, kasneje so se tem pridružili še sredini (eden od sredinih protestov je septembra ohromil promet v Ljubljani, ko so protestniki ustavili promet na severni ljubljanski obvoznici), vse proteste pa sta zaznamovali dve skupni točki - posamezniki in policisti. Prvi z močnim mnenjem, takšnim ali drugačnim, drugi s solzivci, oklepnimi vozili in pendreki.

icon-expand Sredini protesti v Ljubljani, ohromljena severna obvoznica FOTO: Luka Kotnik

Gorila Ndakasi umrla v naročju svojega skrbnika in najboljšega prijatelja Oktobra je svet prevzela ganljiva fotografija umirajoče gorile Ndasaki, ki je odraščala v človeški družbi. Dvomesečno Ndasaki je leta 2007 ob mrtvi mami našel skrbnik Narodnega parka Virunga v Kongu. Rešil jo je po tem, ko so njeno mamo ubili divji lovci in zanjo skrbel celo življenje. Postala sta prva prijatelja in Andre je poskrbel, da je bil ob gorili tudi njen zadnji dan.

icon-expand Ndasaki in Andre Bauma FOTO: Profimedia

Gibanje #FreeBritney osvobodilo Britney Spears Sodišče v Los Angelesu je 13. novembra zaključilo bitko med pevko Britney Spears in njenim očetom Jamiejem ter uradno prekinilo skrbništvo tako nad njenim imetjem kot tudi nad njo samo. Britney Spears je letos prvič po letu 2008 svobodna. 39-letnica se je ob zmagi oglasila na Instagramu ter se iz vsega srca zahvalila svojim oboževalcem, ki so z gibanjem #FreeBritney že dlje časa opozarjali na situacijo.