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Fotografiranje domačinov na potovanju - bonton in etična pravila

Ljubljana, 15. 09. 2026 09.41 pred 5 minutami 4 min branja 0

Avtor:
P.R.
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Najbolj etičen način za fotografiranje ljudi na potovanju je, da vselej najprej vzpostavite osebni stik in jasno prosite za dovoljenje, da lahko naredite posnetek, obenem pa se dosledno izognete fotografiranju na skrivaj.

Tudi vaša fotografska oprema lahko določa odziv okolice, saj manj vpadljivi fotoaparati ljudem povzročajo manj neugodja. Na trgu so danes na voljo vrhunski digitalni kompaktni fotoaparati, ki omogočajo izjemno diskretno delo na ulici in posledično bolj spontano interakcijo. Po drugi strani večja oprema in profesionalni objektivi za canon ali zmogljivi objektivi za nikon na ulici pogosto delujejo zastrašujoče, kar hitro uniči spontan trenutek in v ljudeh vzbudi sumničavost. Ko potujete po tujih deželah in fotografirate domačine, to neposredno posega v njihovo intimo. Prebivalci oddaljenih krajev večinoma ne poznajo zahodnega koncepta avtorskih pravic, javnega razstavljanja fotografij ali objavljanja v potopisnih knjigah. Zato v resnici ne morejo zares presoditi, v kaj točno privolijo, ko vam dovolijo portretiranje. Vaša dolžnost pa je, da presodite, ali je fotografiranje določene osebe v danem trenutku dostojno, spoštljivo in kulturno primerno.

Bonton in nebesedna komunikacija na terenu

Uspešna fotografija temelji na odnosu, ki ga predhodno zgradite z osebo pred objektivom. Ljudje takoj začutijo, ali jih obravnavate zgolj kot eksotično turistično znamenitost ali kot sebi enako bitje. Pristen nasmeh v večini primerov odpira vrata do dobrih portretov, zato se najprej vsaj na kratko predstavite in spregovorite nekaj besed, četudi s pomočjo govorice telesa.

Za prijaznejši in profesionalen pristop priporočamo naslednje korake:

- pred pritiskom na sprožilec vzpostavite očesni stik in se prijazno nasmehnite,

- z gesto ali z osnovnimi besedami v lokalnem jeziku prosite za dovoljenje,

- preverite govorico telesa, saj prekrižane roke ali umik pogleda pomenijo jasen ne,

- po kliku na sprožilec portretirancu lahko pokažete posneto fotografijo na zaslonu,

- če oseba kakorkoli odkloni sodelovanje, to takoj in brez prerekanja upoštevajte,

- med verskimi obredi ali na svetih mestih aparat raje pospravite v torbo.

Komunikacija pred fotografiranjem lahko poteka z rokami in nasmehom na obrazu
Komunikacija pred fotografiranjem lahko poteka z rokami in nasmehom na obrazu
FOTO: Arhiv naročnika

Ravnanje z denarjem in iskanje pravih alternativ

Plačevanje za portrete med popotniki in profesionalnimi fotografi sproža deljena mnenja. V nekaterih državah je poziranje postalo običajna praksa in legitimen vir zaslužka za mnoge domačine. V takšnih primerih je plačevanje za fotografijo poštena poslovna transakcija.

Včasih pa lahko nepremišljeno plačevanje uniči naravnost odnosa in vzpostavi kulturo dolgoročnega beračenja, kar se najhitreje pokaže pri otrocih. Denar lahko tudi zaneti konflikte znotraj lokalne skupnosti. Zato raje izberite drugačne poti. Obiščite njihovo stojnico in kupite ročno izdelan izdelek, plačajte za lokalno vodenje po vasi ali pa si vzemite čas za skupen obrok in iskren pogovor. Izročanje dearja lahko izbriše tisti pravi, spontani in živi izraz na obrazu, zaradi katerega ste sprva želeli posneti portret.

Pasti javnega objavljanja in etične dileme

Naslednja zadrega nastopi v trenutku, ko se vrnete domov, pregledate spominske kartice in začnete izbirati material za morebitne javne objave. Oseba na tržnici vam je morda z nasmehom prikimala ob slikanju na ulici, a to še ne potrjuje njenega soglasja za komercialno uporabo te slike. Ne morete namreč predvideti, ali bi se strinjala na primer z objavo svoje podobe ali s tiskom v velikem formatu na steni galerije tisoče kilometrov stran.

Študija Vizualna etika: etična vprašanja pri vizualnem raziskovanju (angl. Visual ethics: Ethical issues in visual research), objavljena v reviji Sociological Research Online, dokazuje, da posamezniki v marginaliziranih ali drugačnih kulturnih okoljih pogosto ne morejo predvideti vseh posledic in razsežnosti javne objave svojih podob, kar bistveno otežuje pridobitev resnično informiranega soglasja.

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Fotografiranje lahko pomeni most z zelo oddaljenimi kulturami
Fotografiranje lahko pomeni most z zelo oddaljenimi kulturami
FOTO: Arhiv naročnika

Spoštljiv fotografski pristop izjemno obogati potovalno izkušnjo ter hkrati ohranja dostojanstvo in integriteto ljudi pred vašim objektivom. Ko doma urejate arhiv in se odločate o morebitni objavi določenih fotografij v tiskani knjigi, na družbenih omrežjih ali na pregledni razstavi, vselej kritično ocenite vsebino. Pomislite, ali bi bila oseba na sliki iskreno ponosna na način in kontekst, v katerem ste jo prikazali širši javnosti. Dobra portretna fotografija v osnovi izhaja iz vaše empatije, iskrenega zanimanja za tuje kulture in zavedanja, da imate na drugi strani objektiva vedno opravka z resničnimi čustvi soljudi.

Z diskretno opremo, prijaznim pristopom in predvsem pozitivnimi nameni boste ustvarili nepozabne fotografske spomine. Pri tem nikoli ne prestopite meje dobrega okusa in osnovne človečnosti. Odprt, pošten in komunikativen pristop ostaja daleč najboljši recept za nastanek tistih fotografij, ki nosijo globoko sporočilno vrednost in trajno podpirajo vzajemno spoštovanje različnih kultur po svetu.

Naročnik oglasne vsebine je Foto Grad d.o.o.

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