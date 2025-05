Francoskim smrkcem uspelo podreti nemški rekord

Francoski smrkci so premagali nemške in postavili nov rekord na najštevilnejšem zborovanju pretežno modrih možicev. Kar 3076 smrkcev, smrket in ata štrumfov se je zbralo na severovzhodu Francije. Zadnjih pet let so se trudili, da bi podrli nemški rekord, a jim jo je vsakič nekaj zagodlo. Tokrat so uspeli. Tudi s pomočjo mestnih oblasti, ki so poskrbele, da se kateri izmed smrkcev ne bi zataknil v baru in pozabil priti na srečanje.