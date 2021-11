Francoz na poti do preobrazbe v 'črnega nezemljana' prestal ekstremni poseg

33-letni Anthony Loffredo, ki v želji po popolni preobrazbi telesa posega po ekstremih, pravi, da je po zadnjem posegu šele na tretjini svoje začrtane poti. Projekt Črni nezemljan, kot ga je poimenoval, na Instagramu spremlja kar 797 tisoč sledilcev, ki z grozo opazujejo rezultate njegovih nenavadnih odločitev.

Zgodba Anthonyja Loffreda in ozadje potez, ki se odražajo na njegovem telesu, je znana le redkim. Sam trdi, da je srečen kot še nikoli prej. 33-letnik, ki si je pred leti zamislil lasten projekt z imenom Črni nezemljan, se je v želji, da čimprej doseže končni rezultat, podal pod nož. Če so njegove ekstremne tetovaže in kovinski vstavki, ki si jih je namestil pod kožo, operacija ustnic in nosu, zbujale nelagodje, je sedaj zagotovo prestopil mejo dobrega okusa.

Francoz, ki pravi, da se je po operaciji, s katero so mu odrezali dva prsta na roki, njegov projekt uresničil šele delno (ocenjuje, da je na 34 odstotkih želenega rezultata), končno čuti notranji mir. Tako je opisal trenutno stanje duha, po tem ko mu je medicinsko osebje z operativnim posegom odstranilo prsta in mu uresničilo željo, da njegova dlan postane čimbolj podobna krempljem.

Loffredo, ki ga nič hudega sluteči turisti in zabave željni obiskovalci barcelonske četrti Raval lahko v poznih nočnih urah srečajo na ulici Joaquín Costa, kjer čaka na delček pozornosti, o svoji strasti pravi: "Obožujem občutek, ko se prelevim v strašljiv lik. Pogosto se namestim na katero od ulic in igram vlogo. Še posebej ponoči, ko so ulice temačne ... Raziskujem kontrast med vlogo, ki jo igram in samim seboj." To zgodbo pogosto pripoveduje tudi mimoidočim ob Plaçi d'Emili Vendrell. Ti ga pogosto ogovorijo, kar skrajša njegove osamljene noči sredi barcelonskega vrveža. Leta 2017 je za francoski časopis Midi Libre pojasnil: "Že od mladih let sem čutil strast do mutacij in preobrazb človeškega telesa." Preskok v glavi se je zgodil šele kasneje: "Nekaj se je premaknilo, ko sem delal kot varnostnik. Ugotovil sem, da življenja ne živim, kot bi si želel. Pri štiriindvajsetih sem prekinil s tedanjimi obveznostmi in se preselil v Avstralijo," tam pa se je pričela njegova pot, ki jo sledilci lahko spremljajo na Instagramu. Teh je kar 797 tisoč.

Nekateri se nad videnim zgražajo, spret drugi so mnenja, da s posegi ne škoduje nikomur razen sebi: "To je nekaj, kar boš čez nekaj let zagotovo obžaloval," je pod eno od fotografij zapisal uporabnik družbenega omrežja. Večina meni, da so njegova dejanja grozljiva in fascinantna obenem. Nekaj podpore je dobil tudi zato, ker sledi svojim sanjam.

