Ganljiv posnetek reševanja z BiH: 'Medvedek, ne utopi se!'

Medved je padel v vodnjak, poln vode, ampak mu je nekako uspelo, da je glavo obdržal nad površino. Ne vedo, kako je tja padel in kako dolgo je bil tam. Mile, Slaven, Jouzo in Dario Kordić so slišali neobičajne zvoke iz vodnjaka in ko so prišli bližje, so zagledali nesrčnega medveda. Hitro so organizirali reševalno akcijo, da bi izvlekli izčrpano žival, pišeRamski vjesnik.Medveda so rešili s pomočjo traktorja. Medved se je utrujen, a živ, vrnil v gozd.