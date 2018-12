Ganljivo slovo: Bushev kuža Sully žaluje za svojim lastnikom

Na spletu so zaokrožili posnetki ganljivega slovesa Bushevega zlatega prinašalca Sullya. Kuža je žalostno ležal in varoval njegovo krsto. Uporabnikom družbenih omrežji so fotografije žalujočega Sullya ukradle srce.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Zlati prinašalec Sully, ki ga je George Bush starejši dobil v dar od neprofitne organizacije, je pokojnega nekdanjega predsednika ZDA od lanskega poletja spremljal vsepovsod. Sully je hitro postal priljubljen član družine Bush. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Na družbenih omrežjih je zaokrožil njegov še zadnji obisk svojega lastnika. Uporabniki družbenih omrežjih so slovo opisali kot ganljivo in srce parajoče. FOTO: AP Nekdanji predsednik je namreč trpel za blažjo obliko Parkinsonove bolezni in Sully mu je pomagal odpirati vrata, pobirati predmete in pri drugih opravilih.