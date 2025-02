Gasilci iz dimnika rešili ujeto mucko: odnesla jo je brez poškodb

Velenjski gasilci so danes posredovali pri nenavadnem reševanju. Iz dimnika stanovanjske hiše so namreč rešili ujeto mačko.

"Akcija je zahtevala uporabo ročnega orodja, s katerim smo morali narediti dve luknji, da smo lahko mačko varno izvlekli. Mačka je bila ob rešitvi v dobrem zdravstvenem stanju, brez poškodb," so po uspešnem reševanju sporočili gasilci.

Reševanje je potekalo brez večjih zapletov, z gasilci pa so sodelovali tudi lastniki hiše. Gasilci PGD Velenje in PGE Velenje pa so s tem še dodatno potrdili njihovo pripravljenost in zavezanost pomoči v vseh situacijah, ki zahtevajo hitro in učinkovito posredovanje.

Na spletu so delili tudi fotografije reševalne akcije, na katerih je videti luknjo, ki so jo izvrtali v dimnik, ter tudi mucko, ki se je naposled na brisači stisnila v klopčič in varna zadremala.