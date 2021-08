Gasilci mislili, da rešujejo utopljenca, a moški se je v reki le hladil

Gasilci so bili obveščeni, da naj bi reka Arkansas naplavila truplo. S kajakom so odšli reševat domnevnega utopljenca, ki pa to ni bil. Na njihovo srečo je bil moški živ, ampak očitno utrujen, saj si je v plitvem delu reke privoščil počitek. "Kljub temu, da je reka plitka, je na nekaterih delih še vedno nevarna", so zapisali na svoji Facebookovi strani in dodali, da obstajajo varnejše alternative, kako se ohladiti v tej vročini.