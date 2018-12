Gasilci objavili posnetek reševanja iz globokega vodnjaka in poželi navdušenje

Gasilci iz španske Cartagene so si prislužili kar nekaj pohval, ko so na spletu objavili, kako so iz 20 metrov globokega vodnjaka reševali štiri koze.

Kako je štirinožna četverica končala v globokem vodnjaku, ni povsem jasno, vsekakor pa bi brez pomoči gasilcev živali poginile. Kot poročajo španski mediji, je bilo reševanje naporno in je trajalo kar nekaj časa, preden je bila akcija uspešno zaključena. Ob pohvalah pa so lokalni prebivalci izrazili tudi zaskrbljenost nad vzdrževanjem vodnjaka, ki očitno ni bil prav dobro zavarovan. Če so lahko vanj padle živali, lahko tudi ljudje, so zapisali zaskrbljeni komentatorji, ki upajo, da bodo primer pod drobnogled vzele tudi lokalne oblasti.