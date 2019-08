Gasilci rešili mlado mačko, ki je splezala na vrh električnega droga

Lastnica mlade mačke je lahko le nemočno opazovala svojega domačega ljubljenčka, kako čepi na vrhu električnega droga. Ker mačka ni znala sama splezati nazaj, so na pomoč priskočili gasilci, ki so v 15 minutah prestrašeno mačko rešili in jo vrnili v objem lastnice.

V kraju Lemberk v Občini Šmarje pri Jelšah so gasilci v soboto zvečer imeli posebno nalogo. Ob 19.30 jih je poklicala zaskrbljena občanka, ki je prosila za pomoč pri reševanju njene mačke. Mlada mačka je namreč splezala na vrh električnega droga in tam obtičala. Mačka je splezala na vrh električnega droga. FOTO: PGD Mestinje Gasilci so se takoj odzvali na klic, reševanje prestrašene mačke pa je trajalo okoli 15 minut. Posebnih težav pri reševanju ni bilo, saj je mačka pridno počakala na vrhu. Ob 19.55 so tako mačko varno spustili na tla in jo predali lastnici. V intervenciji je sodelovalo pet gasilcev PGD Mestinje. Mačko so rešili v 15 minutah. FOTO: PGD Mestinje