George Clooney prodaja svojo vilo v Italiji za 100 milijonov evrov

Govorice o tem, da bo Clooney prodal posestvo ob jezeru Como, sicer krožijo že nekaj časa. Prvič so odjeknile leta 2010, ko naj bi igralec razmišljal o prodaji zaradi pozornosti paparacev, ki jih je s svojo prisotnostjo privabil na to območje. Drugič so se iste govorice pojavile leta 2015, nekaj mesecev po tem, ko se je poročil z Amal. "George ima rad območje in ljudi, ki tam živijo, vendar se zaveda pozornosti, ki jo dobi, ko je v mestu. Za vilo je prejel ogromno ponudbo, o kateri razmišlja, drugo, manj dostopno nepremičnino, pa bi kupil v drugem delu Italije," je takrat povedal vir.

Zakonca Clooney sta leta 2021 kupila osupljivo posestvo Domaine du Canadel v Provansi v Franciji, kjer naj bi bilo Amal ljubše. Hollywoodski igralec naj bi se sedaj dokončno odločil, da vilo v Italiji proda. "Gre za tiho prodajo, brez oglaševanja, brez medijev – zgolj visoko premoženje," je za ameriški tabloid povedal vir.