Na Pagu med potapljanjem v objektiv ujel glavato kareto

"Kar naenkrat, ko sem pogledal v globino, sem pred seboj zagledal premikajoco senco,"pravi bralec Tadej Omerzu, ki se je v sredo okoli 12. ure potapljal na otoku Pag in nenadoma zagledal več kot meter veliko želvo."Ker si nihče v tem trenutku ni predstavljal kolikšna je, so me hecali, naj jo prinesem na kopno. V tistem trenutku je želva pogledala iz vode in šele takrat smo videli, kolikšna v resnici je," pravi Omerzu, ki sicer na Pagu počitnikuje že deset let, česa takega pa še ni doživel, pravi.

Tako otroci kot odrasli so se z maskami podali v vodo in plavali za želvo, Omerzu pa je uspel celotni dogodek tudi ujeli v objektiv. "Ker imam vrečko primerno za slikanje pod vodo, sem lahko to čudovito doživetje tudi poslikal in posnel za spomin. Z želvo smo plavali približno eno uro, jo opazovali in občudovali," še pripoveduje. Doda, da so bili tudi domačini šokirani, saj česa takega še niso doživeli:"Mogoče pa nas drugo leto obiščejo pingvini."