God of War postal najboljša videoigra leta 2018

The Game Awards oziroma igričarski oskarji so prestižne nagrade, ki nakažejo, katere videoigre so najboljše oziroma najbolj priljubljene pri igralcih. Novembra so tako najavili nominirance po posameznih kategorijah in glasovali so lahko vsi.

Največ nominacij sta dobili težko pričakovani letošnji igri – Red Dead Redemption 2,ki je izšel oktobra, in aprilska God of War. Veliko se je govorilo tudi o indie videoigri Celeste, ki je tudi prišla na seznam nominacij, potem je tukaj Assassin’s Creed: Odyssey ter preživetvena videoigra Fortnite. Seveda brez Call of Duty: Black Ops 4 ter Destiny 2ni šlo.