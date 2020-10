Grad grofa Drakule zaradi koronavirusa postal manj strašljiv

Letošnja noč čarovnic ne bo tako strašljiva kot nekoč. Vsaj v domovanju krvoločnega grofa Drakule ne. Zaradi pandemije na grad Bran v Transilvaniji zaidejo le redki, večinoma domači turisti, ki morajo na ogledu spoštovati stroge higienske ukrepe. Na razstavi ni več lobanj, okostnjakov in umetnin, ki spominjajo na smrt. Kustosti so ocenili, da med vse hujšo zdravstveno krizo to ne bi bilo primerno.