Grda nesreča ji ni vzela volje do življenja

Ko se je oktobra 2011 Giulia Lamarca vračala iz službe domov, je bila udeležena v grdi motoristični nesreči. Čeprav je poznala pot, kajti prevozila jo je že neštetokrat, se je zgodilo, da je motorno kolo zdrsnilo in zaradi tega je utrpela hudo poškodbo hrbtenice ter vretenc. V bolnišnici jo je tako čakala operacija, pri kateri so ji na hrbtenico pritrdili dve kovinski plošči in osem vijakov, in s tem poskušali utrditi štiri vretenca.

Kljub uspešni operaciji je v bolnišnici morala ostati vse leto, kajti dvakrat dnevno jo je čakala naporna in boleča fizioterapija. A tam je spoznala Andrea, fizioterapevta in se vanj zaljubila. Hitro se je izkazalo, da je ljubezen obojestranska in drug drugemu sta si bila v veliko oporo. Kot je medijem še zaupala Giulia, je bil Andrea 'kriv' za to, da se je navkljub invalidskemu vozičku znova počutila svobodno.

Tako je invalidski voziček ni ustavil niti pri potovanjih, ki jih je že nekdaj oboževala. Kljub temu, da je morala prilagoditi kar nekaj stvari v svojem življenju, je strast do potovanj še vedno tako velika, da navkljub oviram še vedno popotniško in brez posebnih prilagoditev potuje. Zaradi pozitivnega pogleda na svet in velike volje je mnogim postala vzor in navdih.