Greta postala osebnost leta: Trump in njegov sin cinično izrazila nestrinjanje

Revija Time vsako leto razglasi 'osebnost leta', med kandidati pa pristanejo zanimive osebnosti z različnih področjih, ki so v taistem letu dosegle nekaj pomembnega. Poleg 16-letne švedske aktivistke so se na seznamu kandidatov za letošnje leto znašli hongkongški protestniki, ameriška govornica Nancy Pelosi , anonimni žvižgač, ki je razkril Trumpov telefonski pogovor z ukrajinskim predsednikom Vladimirjem Zelenskim in ironično, tudi Donald Trump .

V preteklem letu dni in pol je Thunbergova na več načinov pritegnila pozornost svetovnih medijev. Z držanjem plakata, na katerem je pisalo 'šolska stavka za podnebje' je sprožila t.i. množično stavko šolarjev, ki so, podobno kot ona, nehali obiskovati pouk, da bi s tem pokazali, da jo podpirajo in da želijo prebuditi odzivnost svetovnih voditeljev in politikov. Njen javni nastop in poziv za takojšnje iskanje rešitev na področju podnebnih sprememb so pozdravili številni znanstveniki, upokojeni politiki in ostali civilisti, urednik revije Time pa je dejal: ''Postala je največji glas pri največji problematiki našega planeta, prišla je od takorekoč nikoder, da bi sprožila in vodila svetovno gibanje.''

Med številnimi čestitkami in pohvalami odločitve omenjene revije je pristala tudi kritika ameriškega predsednika, ki je uredniško odločitev označil za naravnost ''smešno.'' Greti je obenem namenil besede:''Greta mora še delati na obvladovanju svoje jeze, nato pa si na dober, staromoden način, ogledati film s prijateljico. Mirno Greta, mirno!''

Thunbergova, ki je postalaTime-ova najmlajša osebnost leta, se pred tem ni odzvala na nobeno od kritik ali pozitivnih komentarjev, po zapisu Donalda Trumpa pa je svojo biografijo na Twitterju spremenila v ''Najstnica, ki se aktivno ukvarja z obvladovanjem svoje jeze. Trenutno se sproščam in gledam dober, star film s prijateljico.''