Grossmannov festival izbran med 25 najbolj 'kul' filmskih festivalov

Pred tedni se je zaključil 19. Grossmannov festival fantastičnega filma in vina, ki je v Slovenijo med drugim privabil zveneča imena iz filmskega sveta. Številni obiskovalci so bili nad našo malo deželo zelo navdušeni, zato jo bodo zagotovo še kdaj obiskali, pričakovati pa je tudi vedno več drugih gostov iz tujine. Slovenski festival se je namreč znašel na lestvici najbolj 'kul' filmskih festivalov na svetu za leto 2023, ki jo je pripravila revija MoveMaker Magazin.

Grossmannov festival fantastičnega filma in vina se je znašel na seznamu 25. najbolj 'kul' filmskih festivalov na svetu za leto 2023 po izboru ameriške revije MoveMaker Magazin. Seznam, ki ga pripravlja neodvisna filmska revija, izpostavlja festivale, ki so inovativni, vabljivi ter kulinarično in lokacijsko zanimivi. "Nič ni bolj 'kul' kot spoznavanje novih ljudi, ki v prihodnjih letih in desetletjih postanejo prijatelji, zavezniki in sozarotniki," je o pogojih, ki festivale uvrščajo na seznam, povedal glavni urednik revije Tim Molloy.

Grossmannov festival fantastičnega filma in vina se je znašel na seznamu 25. najbolj 'kul' filmskih festivalov na svetu. FOTO: Arhiv organizatorja

"To je najbolj edinstven festival, ki sem se ga udeležila. Zaradi teh čudovitih in neverjetnih trenutkov želim pohiteti s snemanjem novega žanrskega filma samo zato, da se lahko vrnem v Ljutomer," je o slovenskem festivalu povedala filmska producentka Sylvia Caminer, ki je skupaj s Katie Bignell in Ianom Bignellom (Festival Formula) ter filmarji Hanadi Elyan (Salma's Home), Camrusom Johnsonom (She Dreams at Sunrise), Aaronom Hillsom(Cinedigm, Fish Kill Flea), Geoffom Marslettom (Quantum Cowboys) in Ondi Timoner (Last Flight Home) sestavljala žirijo izbora lestvice. Obenem je izpostavila čarobnost lokacije, presežno kulinarično ponudbo, gostoljubnost, pristno in zabavno ekipo ter prav takšno rafting izkušnjo.

FOTO: Arhiv organizatorja