Gucci za 400 evrov prodaja čevlje, kakršne je nosil skoraj vsak Jugoslovan

Legendarne plastične sandale znamke Jugoplastika so v nekdanji skupni državi zaznamovale vsako poletje. Nosili so jih starši, stari starši, otroci, dojenčki. Brez njih družine preprosto niso odhajale na morje. Takrat so veljale za nujno zlo, ki je podplate ščitilo pred urezninami, ježki in podobnimi nezgodami. Takrat so bile najbolj priljubljene enobarvne, v rumeni ali temno modri barvi.

V sredini 90. let so šle bolj kot ne v pozabo in so postale tarča posmeha. Kmalu je tudi na plaži začelo veljati pravilo, da je lepota pred udobjem, zato so ti plastični čevlji ostali pozabljeni.