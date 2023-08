Hamburg preplavilo rekordnih 1758 Harryjev Potterjev

Hamburg je v soboto obiskal Harry Potter. Pa ne le eden, tistih, ki so si nadeli črno ogrinjalo, imeli na sebi okrogla očala in na čelu narisano značilno brazgotino v obliki strele, je bilo kar 1758. Središče mesta se je namreč spremenilo v svetovno središče ljubiteljev knjig o znamenitem čarovniku, s tem pa je padel tudi svetovni rekord. Do sedaj je bilo namreč v čarovniškega vajenca oblečenih največ 997 oseb hkrati. Pri akciji pa niso sodelovali le otroci in mladi, ampak so bili med zbranimi tudi številni starejši.