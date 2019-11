10 let po zaprtju restavracije Islandci spremljajo razkroj zadnjega hamburgerja

Točno pred desetimi leti je Islandija ostala brez vseh treh McDonaldsovih restavracij, ki jih je premogla. Razlog za njihovo zaprtje je bilo takratno slabo gospodarsko stanje v državi.

31. oktobra 2009 je Hjörtur Smarason kupil še zadnji hamburger s krompirčkom v državi. A Smarason obroka ni pojedel, temveč vse skupaj za tri leta shranil v plastično vrečko. Deset let kasneje se hamburger, ki v vseh tem času ni pokazal nobenih znakov razkroja, nahaja v vitrini v hotelu Snotra House na jugu Islandije.

"Slišal sem, da se McDonaldsov hamburger nikoli ne razkroji, zato sem to želel preveriti tudi sam," je razložil Smarason, ki je leta 2012 hamburger podaril nacionalnemu muzeju. Čez nekaj let je muzej znova stopil v stik s Smarasonom, saj so nameravali hamburger vreči v smeti. Trditi so namreč, da ga ne morejo več hraniti, nekateri obiskovalci pa so celo pojedli nekaj krompirčkov.