Harryjev in Meghanin prvorojenec dobil svojo zgodbo v komičnem stripu

Tako ustvarjalci kot tudi ljubitelji stripov Archie Comics so bili navdušeni, ko so izvedeli, da prvorojeni otrok vojvode in vojvodinje Susekške nosi enako ime kot stripovsko podjetje in njihov rdečelasi naslovni junak Archie Andrews. Ta je na naslovnici nove stripovske številke odet v krzno in na glavi nosi krono, naslanja pa se na viseč zvitek, na katerem piše 'Spoznaj princa Archieja'. Zgodba se pravzaprav igrivo navezuje na prihod kraljevega prvorojenca, več o njenem nastanku pa je povedal založnik in izvršni direktor stripovskega podjetja, Jon Goldwater: ''Ko smo izvedeli, da je otrok kraljevega para poimenovan Archie, smo vedeli, da moramo to zgodbo peljati naprej in ustvariti nek zgodovinski trenutek. Podjetje Archie ima za seboj ravno tako bogato zgodovino in kaj boljšega bi lahko ustvarili v tem trenutku kot zgodbo o malem princu. Ameriški stripovski junak je nedvomno ikona, pa vendar ni tako vsesplošno znan. Njegova prepoznavnost v Združenem kraljestvu se je povečala na račun Riverdala in prikupnega KJ Apa. Ko sta Meghan Markle in princ Harry 8. maja letos razkrila ime svojega sina, se ljubitelji stripov niso mogli upreti evforiji in so začeli na družbenih omrežjih navijati, da mora kraljeva družina dobiti svoje mesto v novi številki.''