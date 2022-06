Hasbulla Magomedov: majhna oseba z veliko osebnostjo

Znan je na družbenih omrežjih, kot so Instagram, TikTok in YouTube, in če imate vsaj enega od naštetih družbenih omrežij, obstaja velika verjetnost, da ste ga v preteklih mesecih zasledili tudi sami. Kdo je 19-letni Hasbulla Magomedov in zakaj je pravzaprav postal spletna senzacija?

Visok glas, nizkorasla postava in pokrivalo, imenovano Tubeteika, so le trije izmed številnih zaščitnih znakov spletne senzacije, ki polni družbena omrežja, kot so Instagram, TikTok in YouTube. Hasbulla Magomedov, vplivnež iz ruskega Dagestana, ki je na omenjenih platformah aktiven vse od leta 2020, je pozornost javnosti vzbudil z oponašanjem športnikov iz sveta mešanih borilnih veščin in tako spoznal tudi svojega idola in rojaka Khabiba Abdulmanapoviča Nurmagomedova, nekdanjega svetovnega UFC-prvaka lahke kategorije, s katerim sta postala prijatelja.

icon-expand Hasbulla, rojen s pomanjkanjem rastnega hormona, s svojim idolom in rojakom Khabibom. FOTO: Instagram

'Mini Khabib' Kljub temu, da 19-letni Hasbulla, ki se je rodil s pomanjkanjem rastnega hormona oziroma hondrodistrofijo, v resnici s svetom mešanih borilnih veščin nima nič skupnega, je zaradi svojih spletnih vsebin z omenjenim UFC-prvakom hitro dobil vzdevek 'Mini Khabib'. Nekateri goreči oboževalci so pri tem šli celo korak dlje in ustvarili teorijo, da je 19-letnik v resnici sin Nurmagomedova, kar se je kasneje seveda izkazalo za neresnico. Hasbulla je svojo ljubezen do borilnih veščin izrazil tudi v sporu z Abdujem Rozikom, ki je podobno kot 19-letnik zaslovel predvsem zaradi svojega videza. Zvezdnika, ki v višino merita le dober meter, sta svoj spor želela rešiti kar v boksarskem ringu, a jima je to preprečila ruska organizacija za ljudi, rojene s pomanjkanjem rastnega hormona, ki je fizični spopad označila za neetičen. Kljub temu, da se Hasbulla in Rozik uradno nista spopadla, sta zaradi rivalstva prejela povsem novo občinstvo in tako še povečala število sledilcev na družbenih platformah.

icon-expand Hasbulla (levo) in Abdu Rozik: rivalstvo, ki je rodilo viralni zvezdi. FOTO: Profimedia