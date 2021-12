Hihitajoča se lisica očarala internet

Se spomnite pesmi What Does the Fox Say? Zdaj končno vemo, kaj pravi lisica Dixie. Po internetu so namreč zakrožili posnetki lisice Dixie, ki oddaja človeškemu hihitanju podobne glasove, medtem ko jo ustanoviteljica reševalne skupine Save-A-Fox žgečka. Gre za skupino, ki rešuje lisice s krznarskih farm ali pa jim priskoči na pomoč, če niso več zaželene kot hišni ljubljenčki. Neprofitna organizacija za pomoč lisicam, kot je Dixie, zbira sredstva tudi s prodajo plišastih igrač. Prodali so jih že več kot tisoč, navadno pa jim celo zmanjka zalog.