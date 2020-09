Če vam morda kdaj zmanjka iluzij, jih lahko vedno najdete v Ljubljani. Hiša iluzij, muzej, kjer je nemogoče vedno mogoče, praznuje štiri leta obstoja. Ob tem jubileju so zbirko prenovili. Zavedajo se, da so verjetno edina ustanova, ki obiskovalce med vsakim obiskom prevara, obiskovalcem pa je to všeč, zato se vedno znova radi vračajo po nove iluzije.