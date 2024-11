Hiša ljubezni: Totalno iskreno podira tabuje!

"Kreiranja dodatnih odgovornih vsebin smo se lotili, ker smo kot hiša v osnovi zavezani obveščanju javnosti o aktualnih temah," je pojasnila Petra Strašek, vodja produkcije igranih vsebin na Pro Plus . Kratki izobraževalni videi, v katerih nastopa igralka Mila Fürst v vlogi receptorke Pie iz serije Hiša ljubezni, se bodo poglobljeno ukvarjali s temami iz serije, kot so postavljanje meja pri spolnosti ali razbijanje tabujev glede fetišev in števila spolnih partnerjev.

"Na splošno so to področja našega življenja, o katerih se bistveno premalo govori na odprt in z dejstvi podprt način. Želimo si, da naši videi dodajo kamenček k bolj odprti debati. Namenjeni so vsem generacijam in upamo, da dosežejo svoj namen," je še dodala Petra Strašek.

Kako pa videe vidi Mila Fürst, ki je tudi sama predstavnica mlajše generacije? "Mladi se kopamo v morju raznoraznih vsebin, ki lahko vplivajo na naš način razmišljanja ali dojemanja realnosti, medtem ko je marsikatera stvar na internetu karikirana, pretirana ali pa celo povsem neresnična. Želim si, da mlajši gledalci vedo, da se jim zaradi tovrstnih izkušenj ni treba počutiti osamljene ali pa osramočene. Čeprav so marsikomu še vedno tabu, sama verjamem, da je o njih vredno odprto komunicirati."

Prvi del: Fetiši in fantazije

Pri ustvarjanju so se ustvarjalci povezali tudi s slovenskimi društvi, kot sta TOM telefon in Telefon za otroke in mladostnike, in Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja, da so podatki v videih pravilni ter ažurni. Prvi video si lahko ogledate na spodnji povezavi, vsak teden pa bo na profil VOYO na YouTubu prišel novi. Kaj je tema prvega dela? Fetiši in fantazije. Poglejte na povezavi: