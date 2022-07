Hiša strahov zasnovana na podlagi The Weekndovega albuma

Podjetje Universal vsako leto poskrbi, da njihova prireditev Halloween Horror Nights do kosti prestraši obiskovalce. Hišo strahov, ki je postavljena v tematskem parku Universal Orlando in v njihovem Hollywoodskem studiu, tematsko okrasijo, običajno pa je njihov koncept zastavljen na podlagi filmov ali serij, kot sta Izganjalci duhov in Stranger Things . V preteklosti so se že posluževali tudi glasbenih skupin ( Black Sabbath , Alice Cooper ), letos pa bo hiša strahov prvič temeljila na podlagi R&B albuma.

Grozljiva atrakcija se bo osredotočala na album After Hours grammyjevega nagrajenca The Weeknda. Organizatorji navajajo, da bodo obiskovalce "zasledovali razparači, s povoji oviti norci, strašljiva bitja, podobna krastači, in druga nedojemljiva strašila, ki si jih je izmislil umetnik". V hiši groze bodo odmevale tudi pesmi iz albuma, ki bodo izvedene v bolj strašljivi različici, med njimi tudi uspešnici Blinding Lights in Heartless.

Obiskovalci bodo lahko svoj pogum preizkušali od septembra do konca oktobra, vstopnice pa so že v prodaji. Na novico se je že odzval glasbenik, ki je v izjavi za javnost zapisal: "Noč čarovnic je bila vedno pomemben del moje glasbe, zato je to uresničitev mojih sanj. Komaj čakam, da bodo ljudje lahko preizkusili to norost."