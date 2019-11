Prispevajo k delovni storilnosti in omilijo stres

Kako omiliti stres na delovnem mestu, kako vzpostaviti prijetno, prijateljsko vzdušje na delu. Na Japonskem so prepričani, da poznajo rešitev: s seboj v službo vzemite svojega hišnega ljubljenčka. Trend, ki je vse bolj priljubljen predvsem v Tokiu, navdušuje že pregovorno marljive Japonce in naj bi povečeval tudi produktivnost. Hišni ljubljenci pa niso le moderni, so tudi dobičkonosen posel.