Hišno mačko zamenjali z mladičem jaguarja in jo izpustili v pragozd

Sedem mesecev stara Massinha se je pred dnevi izmuznila od doma in med potikanjem po večstanovanjski hiši prestrašila sosede. Zaradi barve dlake z za jaguarje značilnimi temnejšimi madeži so bili prepričani, da gre za mladiča jaguarja. Zato so na pomoč poklicali gasilce. Ti so žival, ki je vajena bližine ljudi, hitro ujeli, Massinho pa razglasili za neko drugo vrsto divje mačke, ki sodi v divjino. Zato so jo odnesli na obrobje mesta in izpustili na prostost na robu brazilskega pragozda.

Kmalu se je izkazalo, da gre za veliko pomoto. "Ne morem verjeti, da se to dogaja. Mojo mačko so zamenjali za jaguarja, jo vzeli iz moje stavbe in spustili v gozd. To je neresnično," je za zasebno brazilsko televizijo BR Bandeirantes povedal Rodrigo Calil. Gasilci so spet morali priskočili na pomoč, tokrat obupanemu lastniku mačke. V veliki iskalni akciji je sodeloval tudi veterinar. Po več urah iskanja, tudi s termo kamero, so na veliko veselje Calilovih Massinho našli.