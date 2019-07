Hitri internet, ki je na voljo le mrtvim

Krajani nemškega Karlsburga so v teh dneh precej jezni. Vzdolž glavne vaške ceste bo tekla internetna avtocesta, ki bo omogočala hitre povezave, a kaj ko krajani od tega ne bodo imeli ničesar. Imeli bomo wi-fi, a le za mrtve, so ogorčeni. Internet so v prvotnih načrtih zagotovili le za pokopališko kapelico in železniško postajo.