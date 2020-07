Hollywoodske zvezdnice ustanovile žensko nogometno ekipo

" Večinska ženska skupina, ki jo vodi Portmanova, si je zagotovila ekskluzivno pravico, da v Los Angeles pripelje profesionalno žensko nogometno ekipo, ki bo svoj ognjeni krst doživela pomladi 2022 ," so sporočili iz nacionalne ženske nogometne lige. Uradno ime ekipe še ni objavljeno, toda skupina si je formalno zamislila ime Angel City, Mesto angelov, " V čast svojega načrtovanega doma v Los Angelesu, " so zapisali v izjavi.

39-letna Natalie Portman je okoli sebe zbrala skupino slavnih igralk. Med ustanoviteljicami ekipe, ki za zdaj uradno še nima imena, bodo v večini ženske. Tej pobudi so se pridružile tudi Jessica Chastain, Eva Longoria, America Ferrera in Jennifer Garner . Pobudo je podprla tudi najuspešnejša ameriška teniška igralka vseh časov Serena Williams .

Hollywoodske zvezdnice so ustanovile profesionalno žensko nogometno ekipo.

V ligi so Chicago Red Stars, Houston Dash, lanske prvakinje North Carolina Courage, OL Reign, Orlando Pride, Portland Thorns, Sky Blue, Utah Royals in Washington Spirit.

Med tistimi, ki so si zagotovile ustanoviteljske pravice, je tudi še mladoletna hčerka Serene WilliamsOlympia Ohanian, v klub pa so svoja sredstva vložile tudi nekdanje reprezentantke ZDA, svetovne prvakinje Mia Hamm, Lauren Cheney Holiday inAbby Wambach. Predsednica franšize bo podjetnica, vidna predstavnica industrije računalniških iger Julie Uhrman.

"Danes smo naredile vznemirljiv korak z razglasitvijo prvih žensk, ki so večinske lastnice in vodilne predstavnice katere od športnih franšiz," je dejala Portmanova, ki je zaslovela še kot deklica vLeonuLuca Bessona, sloves neustrašne filmske junakinje pa je pridobila z vlogo Padme Amidala v znanstveno-fantastični epopeji Vojna zvezd.

Portmanova je bila tudi glasnica gibanja Time's Up proti spolnim zlorabam v zabavni industriji. Pričakuje, da bodo igralke z ustanovitvijo ekipe "bistveno vplivale na našo skupnost in razširile dostop do športa za mlade v Los Angelesu".