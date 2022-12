Hrabro splezal na drevo, nato pa žalostno mijavkal. Mucku pomagali policisti

"Ni lepšega kot leto končati z dobrimi deli in lepimi zgodbami," so uvodoma zapisali policisti PU Celje, ki so delili prisrčno zgodbo. Celjski prometni policisti so namreč s pomočjo gasilskih kolegov Prostovoljnega gasilskega društva Velenje z drevesa v gozdu ob Postaji prometne policije Celje v Velenju rešili mucka. "Ta je hrabro splezal na drevo, za spust pa je revčku zmanjkalo hrabrosti."

Mucku so na pomoč priskočili potem, ko so iz bližnjega gozda v dopoldanskih urah večkrat slišali žalostno mijavkanje. Zato so se policisti podali v gozd, kjer so na visokem drevesu opazili oranžnega mucka. Za pomoč so zaprosili kolege gasilce, ki so prestrašenega in že zelo obnemoglega mucka rešili z drevesa.

"Ko je bil muc na varnih trdnih tleh, jo je ucvrl v gozd, policiste in gasilce pa je nasmejal, ko je z varne razdalje glasno zamijavkal. Kot da se je želel zahvaliti za uspešno reševanje," so še povedali na PU Celje. Tako policisti kot tudi gasilci so bili sicer zelo veseli, da so uspeli rešiti prestrašenega mucka.