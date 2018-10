Hrana iz tovornjaka – hitra prehrana ali kulinarično doživetje?

Tovornjaki, na katerih kuhajo in strežejo hrano v ZDA segajo že dolgo nazaj. Konec leta 1800 so se prvi podjetniki odločili, da bodo iz vozov ponujali vse od suhega fižola, kave, slanine ter mesa, sušenega v soli ali dimu – skratka hrano, ki se ne pokvari zlahka, hrano so po potrebi za svoje stranke tudi skuhali. Walter Scott je nato leta 1872 svojemu vozu dodal okna, ga parkiral pred časopisno hišo ter prodajala sendviče, pite in kavo. Kmalu za tem je stekla proizvodnja vozil, ki strežejo hrano in vzpon hrane na tovornjakih se je začel.

Če so bili dotični vozovi in vozila leta in leta mišljeni kot nekakšne postojanke za hitro hrano, pa so ameriški mediji, ki pišejo o hrani, leta 2009 opazili, da so začeli podjetniki razmišljati tudi o tem, kako bi dvignili nivo kakovosti hrane. Tako so medse povabili kuharske mojstre, ki so pripravljali tako jedilnike kot tudi kuhali v kulinaričnih tovornjakih. Zgodba kulinaričnih tovornjakov je pred časom tako prišla tudi v Slovenijo. Eden od začetnikov pa je bil pri nas priljubljeni kuhar in sodnik šova MasterChef Slovenija Luka Jezeršek.