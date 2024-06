Hrvaški osnovnošolec na ulici našel kuverto, polno gotovine

Kaj bi storili, če bi na tleh našli kuverto, polno gotovine? Za številne bi bila to verjetno kar velika skušnjava, toda hrvaški osnovnošolec je takoj vedel, kako mora ravnati z najdenim denarjem. Skupaj z učiteljico je kuverto odnesel na policijsko postajo, tja pa ju je pospremil kar celoten razred. To so izkoristili za nenavadno popestritev šolskega izleta. Kdo pa bi lahko izgubil kuverto, polno evrov in japonskih jenov?