Hrvatica s TikToka pričakovala zastonj obrok, restavracija jo je ostro zavrnila

Mladenka je na Facebooku pisala restavraciji in jim predlagala sodelovanje - ona bi na svoji Instagram zgodbi (objava, ki izgine v 24. urah) objavila, kaj je jedla pri njih in jih v objavi tudi označila, da bi vsi, ki jih zanima podobna hrana, kliknili profil in tako bi restavracija pridobila nove sledilce. Po njenem mnenju: popolno marketinško sodelovanje. V zameno bi dobila zastonj obrok, karkoli bi ji v danem trenutku zadišalo.

Odgovor restvaracije jo je presenetil, saj so sodelovanje odbili, hkrati pa so predlagali, da večerjo plača in da bi oni s tem denarjem pomagali humanitarni organizaciji po njenem izboru. "In kaj potem? Mi vas častimo in kaj smo pridobili s tem? Da se nam nekdo smeji, ker smo v vaši Instagram zgodbi? Vaša ponudba je smešna, to lahko zaprosijo in tudi dobijo Madonna, Serena Williams, Will Smith ... Vi pa lahko pridete, postrežbo plačati, mi pa lahko v dogovoru z mano vsoto vašega računa podarimo v dobrodelne namene (komu, bi se dogovorili) in potem to objavite na svoji zgodbi. Za vas ni slišal še nihče od naših gostov," so ji v odgovoru zapisali iz restavracije.

A pogovor se tu ni končal. Doris jim je odgovorila, da se jim zahvaljuje za odgovor, da pa njihov odnos kaže na njihovo neprofesionalost. Tudi restavracija, oziroma tisti, ki do odgovarjali (ni znano, kdo iz restavracije je odpisoval, op. a.) niso odnehali in Doris označili za 'Instagram siroto' in 'gosko'.

Neka uporabnica Twitterja je bila nad odgovorom restavracije tako navdušena, da je zapisala, da bo od zdaj naprej ves svoj denar za hrano v Poreču zapravljala pri njih.