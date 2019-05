Hudomušne objave hrvaških gorskih reševalcev: 'Dragi turisti, tvitnite, če obstaja življenje po smrti'

Hrvaška gorska reševalna služba je znana po svojih hudomušnih objavah, ki so na družbenih omrežjih deležne veliko všečkov in delitev. Tokrat so pred neodgovornim vedenjem posvarili turiste, ki na zračnih blazinah mnogokrat 'odplavajo' predaleč od obale in jih morajo pogosto reševati.

Tokratna inspiracija – zračna blazina v obliki krste

Za inspiracijo so izkoristili zračno blazino v obliki krste, ki naj bi bila prihajajoč hit poletja, ki bo nadomestil roza flaminge in "drage turiste" pozvali, naj jim tvitnejo, "če po smrti obstaja življenje". Dodali so navodila za tiste, ki se res ne morejo zadržati: "Na zračno blazino napišite ime in naslov, v primeru nevarnosti pokličite 112, naj vas varujejo delfini."