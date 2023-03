Za veliko dvignjenih obrvi in začudenja je na letošnjih oskarjih poskrbel tudi igralec Hugh Grant, ki prestižnega kipca v svoji kolekciji nima, niti ni bil zanj nikoli nominiran. Grant je namreč v intervjuju z voditeljico Ashley Graham vseskozi kazal nezanimanje. Iz tega je nastal bizarni intervju in gledalci so zgroženo ugotovili, da si voditeljica zasluži častnega oskarja, ker je prenašala muhastega britanskega zvezdnika.