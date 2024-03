Ibsenova nagrada v roke argentinski režiserki Loli Arias

Arias je pisateljica, glasbenica, igralka, režiserka in filmska ustvarjalka. Na področju dokumentarnega gledališča deluje od leta 2007 in je razvila več kot deset predstav v sodelovanju z ljudmi, ki so preživeli posebne dogodke ali imeli zgodovinske izkušnje, so v Oslu še navedli v sporočilu za javnost.

Mednarodna Ibsenova nagrada velja za eno najprestižnejših gledaliških nagrad na svetu. Spremlja jo denarna nagrada v vrednosti 2,5 milijona norveških kron (okoli 220.000 evrov). Financira jo norveška država.

Med prejšnjimi dobitnik Ibsenove nagrade so francoska gledališka ustvarjalka Ariane Mnouchkine, avtorja Jon Fosse in Peter Handke, režiser Christoph Marthaler ter nemški skladatelj in glasbenik Heiner Goebbels.