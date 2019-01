Zima ekstremov: avti pod petimi metri snega, stavbe, 'oblečene' v led ...

Čeprav sneg in led po Evropi povzročata kup nevšečnosti, ljudi hkrati navdušujejo prizori, ki v teh dneh prihajajo predvsem iz Avstrije, Nemčije in Italije. Moč in igrivost narave je včasih prav neverjetna.

Takole, denimo, je izgledalo izpeljevanje avtomobila s parkirnega prostora v avstrijskem mestu Obertauern. Včeraj je mesto obiskala tudi naša ekipa, ki se je na lastne oči prepričala, kako izgleda kar pet metrov debela snežna odeja.