Ikonični kitari Eddieja Van Halena že kmalu na dražbi

Dražbena hiša Julien's v decembru pripravlja dražbo, kjer bo mogoče kupiti predmete nekaterih svetovno znanih zvezdnikov, kot so Kurt Cobain, Elvis Presley, Michael Jackson in drugi. Avkcija z imenom 'Ikone in idoli: Rock 'n' roll' pa bo ponudila tudi kitari nedavno preminulega rokerja, kitarista Eddieja Van Halena.

Eddie Van Halenje umrl 6. oktobra po dolgotrajnem boju z rakom, star je bil 65 let. Znan je bil po svoji izjemni odrski prezenci, obiskovalce koncertov pa je vedno znova prepričal z virtuoznim, navdušujočim in energičnim igranjem električnih kitar, ki so bile poslikane s črtami. Sedaj se bosta dve od teh legendarnih kitar znašli na dražbi. Vsaka od kitar, ki bo na voljo kupcem, pa naj bi bila vredna do 68 tisoč evrov.

icon-expand Eddie Van Halen leta 1982 z atraktivno rdečo kitaro s črnimi črtami. FOTO: Profimedia

Kitari sta zagotovo nekaj posebnega. Prva se ponaša z vratom iz javorjevega lesa in ima abstrakten belo-črn vzorec. Ob njej bo kupec med drugim dobil tudi fotografijo, iz katere je razvidno, kako Van Halen na dotično kitaro ročno lepi črte. Kitara je del omejene serije kitar EVH Charvel Art, ki so jih navdihnile glasbenikove najbolj znane kitare, telo vsake pa je zasnoval Van Halen sam. Druga je električna kitara z rdečim telesom in belimi ter črnimi črtami, ki sta jo v glasbenikovem domačem studiu oblikovala Van Halen in njegov kitarski tehnik Matt Bruck. Tudi ta kitara ima vrat iz javorjevega lesa, črte na instrumentu pa je oblikoval in prilepil glasbenik sam. Leta 1991 jo je v dar dobil Eddiejev prijatelj Bryan Cash, ki jo je razstavil v svoji restavraciji. Ko je restavracijo obiskal Van Halen, je zaigral prav na to kitaro.

icon-expand Vsaka od kitar naj bi na avkciji dosegla do 68 tisoč evrov. FOTO: Profimedia

Eddie van Halen je bil glavni avtor skladb legendarne rokerske zasedbe Van Halen, ki jo je leta 1974 osnoval z bratom, bobnarjem Alexom, pevcem Davidom Leejem Rothom in basistom Markom Stonom, ki ga je še isto leto zamenjal Michael Anthony. Med večne jih je izstrelil album Van Halen iz leta 1978. Med najbolj znanimi uspešnicami Van Halenov so Runnin' with the Devil, Unchained, Hot for Teacher, Panama in Jump, pod vse največje uspešnice skupine pa se je podpisal prav Eddie, ki so ga leta 2012 bralci revije Guitar World uvrstili tudi na lestvico stotih največjih kitaristov vseh časov.

Poleg omenjenih kitar bodo na dražbi ponudili tudi na stotine artefaktov in osebnih predmetov, ki so jih imeli v lasti ter tudi uporabljali številni legendarni zvezdniki. Med njimi so tudi Cobainova kitara, Jacksonova bela rokavica s kristali Swarovski, črn jopič Lady Gaga, rokopis pesmi Davida Bowieja iz leta 1974 in klasična koktajl obleka s srebrnimi biseri, ki jo je nosila Madonna leta 1987, kasneje pa tudi igralka Daryl Hannah. Dražba bo potekala 4. in 5. decembra v dražbeni hiši Julien's Auctions na Bevery Hillsu.