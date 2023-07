Ima britanski podkast v lasti prvi posnetek Banksyjevega glasu?

V podkastu z naslovom The Banksy Story (Banksyjeva zgodba) so po poročanju britanskega The Guardiana predvajali posnetek iz leta 2005. Ta je bil doslej predvajan le v ZDA in je po navedbah avtorjev podkasta 'pravo odkritje'. Posnetek je iz informativne oddaje All Things Considered ameriške radijske postaje NPR in je bil predvajan le nekaj dni po tem, ko je umetnik razstavljal svoja dela v newyorškem Metropolitanskem muzeju umetnosti (Met).