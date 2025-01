Imate 25 milijonov evrov viška?

No, če boste v prihodnje zadeli na loteriji, lahko z nakupom idiličnega gradu na severu Anglije postanete čisto pravi graščak. A to še ni vse. Grad, ki je bil v lasti ene družine kar 700 let, je precej dobra kupčija, saj zraven ne dobite le nepremičnine z zgodovinsko vrednostjo, temveč kar celo vas z 200 prebivalci. In ti zdaj premlevajo, kdo jih bo kupil. Bodo morda vzbudili zanimanje ameriškega predsednika Donaldu Trumpu, ki kaže teritorialne apetite?