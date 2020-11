Indonezijcu 'milijoni' padli z neba

Padec meteorita je zbudil veliko zanimanja v lokalni skupnosti in kmalu se je zanj razvedelo po vsej državi. "Veliko ljudi je prišlo iz radovednosti in vsi so želeli videti kamen," je dejal.

Nato pa je na tleh zagledal velik kamen, ki je z vso silo padel z neba, prebil streho verande in skoraj pristal v dnevni sobi. "Ko sem ga skušal dvigniti, je bil kamen še vedno vroč. Moja žena ga je s tal dvignila z motiko in odnesel sem ga v hišo," je dejal 33-letnik. Takoj je pomislil, da gre najverjetneje za kamen iz vesolja oziroma meteorit. "Ker ni mogoče, da bi ga kdo namenoma vrgel ali spustil z neba," pravi.

Obrtnik Joshua Hutagalung iz Kolanga iz Severne Sumatre je v svoji delavnici ob hiši izdeloval krsto, ko je zaslišal glasno bobnenje in nato še močnejši zvok, ko je nekaj treščilo v njegovo hišo. "Zvok je bil tako glasen, da se je zatresla cela hiša. In ko sem se odpravil raziskat, kaj se je zgodilo, sem videl, da je nekaj poškodovalo pločevinasto streho," je povedal za lokalni spletni portal Kompas.

Cena meteoritov se vedno določa po gramih. Najcenejši meteoriti stanejo od 50 centov do 5,6 evra za gram. Tisti, ki vsebujejo redke nezemeljske kovine, pa dosegajo ceno do 840 evrov za gram.

2,1-kilogramski meteorit je po ocenah strokovnjakov star približno 4,5 milijarde let. Šlo naj bi za CM1/2 ogljikov hondrit, izjemno redko vrsto meteorita, ki so ga poimenovali Kolang (po kraju najdbe). Njegova vrednost je ocenjena na okoli 1,57 milijona evrov oziroma 722 evra na gram.

Kot je pojasnil lokalnim medijem, bo nekaj tega denarja namenil za gradnjo cerkve v svojem kraju. Oče treh otrok je prepričan, da je meteorit božji dar in znak, da bo dobil hčerko. "Vedno sem si želel deklico, in upam, da je to znak, da bom imel srečo in dobil hčerko," je dejal.

Na območju Kolanga so našli še tri delčke meteorita, enega manj kot tri kilometre od Hutagalungove hiše. Lunarni in planetarni inštitut iz Teksasa zato ocenjuje, da je bila prvotna teža meteorita 2,5 kilograma. Notranjost meteorita je temno sive in črne barve, z majhnimi svetlečimi pikicami.

Kmalu po tem, ko je novica o padcu meteorita prišla v javnost, je strokovnjaku za meteorite Jaredu Collinsu, ki živi na Baliju, začel zvoniti telefon. "Moj telefon je pregoreval zaradi norih ponudb, da skočim na letalo in zanje odkupim meteorit. Bilo je sredi krize covida-19, in če sem iskren, sem bil v precepu, ali naj kupim kamen zase ali naj sodelujem z znanstveniki in zbiratelji iz ZDA," je dejal Collins. Kot pravi, je na koncu zbral ves denar, ki ga je lahko, in obiskal Indonezijca, ki pa se je izkazal za pametnega pogajalca.

Collins je kamen nato poslal v Ameriko. Odkupil ga je ameriški zdravnik in zbiratelj meteoritov Jay Piatek, hrani pa ga v tekočem dušiku v Centru za študije meteoritov univerze Arizona State.

Delčke meteorita, ki jih je od lokalnih prebivalcev pridobil drugi zbiratelj, pa trenutno prodajajo na eBayu po ceni 847 evrov za gram.