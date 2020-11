Indonezijec razočaran, ker je meteorit prodal pod ceno

Joshua Hutagalung iz Kolanga v Severni Sumatri je vznemirjen po tem, ko je izvedel, da je meteorit, ki je padel na njegovo hišo, vreden 1,57 milijona evrov. "Če je to res, sem prevaran in razočaran," je dejal za lokalni Jakarta Post.

Hutagalung je namreč ameriškemu strokovnjaku za meteorite Jaredu Collinsu 1,8-kilogramski meteorit prodal za 200 milijonov indonezijskih rupij (približno 12.000 evrov). Čeprav je ta znesek vreden toliko kot njegovih 30 letnih plač, pa po prodaji sam ni postal milijonar in ni obogatel, pravi. "Vseh 200 milijonov rupij, ki sem jih dobil s prodajo meteorita Collinsu, sem porabil za pomoč družini in sirotam, gradnjo cerkve in popravilo grobov svojih staršev," je dejal moški, ki se zdaj počuti opeharjenega.

Novica o najdbi redkega meteorita, ki naj bi bil po ocenah strokovnjakov star približno 4,5 milijarde let, je prišla v javnost po tem, ko so fotografije zakrožile po družbenih omrežjih.