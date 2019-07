Influencerji v strahu: bodo morali poiskati službe, če Instagram ukine 'všečke'?

Potem, ko je v medijih nedavno odjeknila vest, da bodo uporabnikom Instagrama v Avstraliji testno ukinili vidno polje všečkov, so v javnosti završala različna mnenja in mešani občutki. Nekateri so poskus platforme kritizirali, drugi so se prestrašili, tretji pa so spremembo komentirali kot pozitivno.

In kaj bi ta v resnici pomenila?

Nič takšnega, če imate na svojem profilu približno 1000 sledilcev in povprečnih 100 všečkov na fotografijo – veliko več pa, če ste tako imenovan influencer, ki živi na račun svojih objav in ima na svojem profilu več stotisoč sledilcev. Če se platforma Instagram odloči za trajno odstranitev vidnega polja všečkanih objav, bo število všečkov skrito celotni javnosti, razen tistim, ki bodo slike delili. Denimo, da ste vegan in imate profil, na katerem objavljate fotografije o veganskem načinu življenja in prehrani: ko bi Instagram dokončno umaknil polje všečkov, bi z naslednjo objavljeno fotografijo edino vi vedeli, koliko ljudem je bila vaša objava všeč. Številni influencerji so ob testni ukinitvi vidnega polja ugotovili, da se je število njihovih sledilcev zmanjšalo. Gre predvsem za to, da Instagram avtomatično zazna najbolj priljubljene objave (ki so največkrat všečkane) in jih potisne naprej. Nek naključni uporabnik tako ob pregledu slik na priljubljeni platformi najprej opazi tiste, ki so 'med najmočnejšimi'. Če to orodje torej odstranijo, bodo ljudje ocenjevali resnično pravo sporočilo fotografije in občutke, ki jih doživljajo ob posameznih objavah, predvsem pa bodo sledili tistim profilom in uporabnikom, ki objavljajo nekaj, kar jih v resnici zanima. Ne bo šlo več za to, da nekomu sledimo zaradi njegove priljubljenosti, temveč vsebine, ki jo bo ponudil. Prav zaradi tega so tisti, katerih število sledilcev se je po začasni ukinitvi všečkov zmanjšalo, izrazili skrb, da se bo njihova prepoznavnost na ta način zmanjšala. Zadelo pa ne bi le njihove prepoznavnosti, temveč potencialno tudi njihov (edini) vir zaslužka. Mnogi namreč nimajo pravih služb, preživljajo pa se le z objavami fotografij na Instagramu.

Ob tem se je pojavilo vprašanje: bodo morali influencerji po trajni ukinitvi všečkov poiskati prave službe?

Da in ne. Nekateri, ki s svojimi objavami javnosti ne bodo dovolj zanimivi, da bi jim sledili, bodo zagotovo morali začeti razmišljati v drugi smeri in razvijati še kakšne druge strasti, svoj profil preoblikovati, ponuditi drugačno vsebino ali pa resnično poiskati pravo zaposlitev. Drugi, ki so se že pred časom usmerili v nekoliko drugačne objave, s katerimi so si odprli vrata v svet in zaslužek uporabili tudi za razvoj drugih načinov komunikacije z ljudmi: denimo prek pisanja blogov, oglaševanja, svetovanja drugim in podobno, pa se spremembe ne bojijo.

Ena takšnih sta tudi Nemka Marie Fe in Avstralec Jake Snow ...

Njuni začetki na Instagramu beležijo nekaj sto sledilcev in ne več kot 1000 večkov na fotografijo – danes je zgodba precej drugačna. Zaročenca imata na svoji Instagram platformi več kot 560.000 sledilcev in več kot 1230 objav, ki v povprečju dosegajo med 30.000 in 300.000 všečkov. Čeprav živita na račun objavljenih fotografij, menita, da ukinitev polja všečkov nikakor ne bi bila slaba stvar. Izjavila sta celo, da bi se tako končalo obdobje družbe, obsedene z lastno priljubljenostjo in primerjanjem z drugimi. Obenem bi ta poteza, po njunem mnenju, odpravila prisotne frustracije in stres, ki ga doživljajo nekateri, katerih profili iz takšnih in drugačnih razlogov danes enostavno niso dovolj priljubljeni, da bi jim sledilo na tisoče ljudi.