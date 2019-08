Influencerka navdušila: med držanjem dojenčka z nogo zaprla vrata prtljažnika

Na Instagramu in drugih spletnih platformah je zaokrožil posnetek ruske influencerke, lastnice številnih telovadnic in osebne trenerke Anne Kanyuk, ki je med držanjem 10-mesečne hčerke Gie v naročju zaprla vrata prtljažnika z nogo. Za svojo suvereno in elegantno potezo, v kateri bi marsikdo izgubl tla pod nogami, je požela veliko pozitivnih komentarjev in komplimentov, saj je zadevo izpeljala, medtem, ko je imela na nogah obute sandale z visoko peto. Tako je z eno roko držala Gio, z drugo pa iz prtljažnika potegnila otroški voziček, se nanj oprla ter zaprla vrata z visoko iztegnjeno nogo, ob vsem tem pa ohranila miren izraz na obrazu, ki ni razkrival niti najmanjšega napora.