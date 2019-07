'Influencerjem za sladoled računam dvakrat več'

Mali podjetniki so že utrujeni od samooklicanih influencerjev oziroma vplivnežev, ki prosijo za brezplačne stvari, v zameno za promocijo izdelka v objavi ali zgodbi na Instagramu. Eden od takšnih podjetnikov je tudi Joe Nicchi , ki se ukvarja z ulično prodajo sladoleda. "Vsaj enkrat ne teden se zgodi, da me prosijo za brezplačen sladoled, včasih tudi za več sladoledov in tega ne zdržim več." Influencerji mu pošiljajo sporočila s prošnjami, na katere najraje odgovori tako: "Raje bi počitnice v Severni Koreji."

"Prejšnji teden sem dobil prošnjo, ali lahko pripravim zabavo za 300 ljudi v zameno, da me 'izpostavijo'," je povedal mladi podjetnik za revijo VICE in dodal: "Ne vem, kaj jim je, kako naj preživim brez plačila?"

Ker ima vplivnežev vrh glave, je oblikoval napis: "Influencerji plačajo dvakrat več," ki ga je postavil na svoj tovornjaček. Sliko je objavil tudi na svojem poslovnem Instagram profilu, kjer je zapisal: "Resnično me ne zanima, če si influencer in koliko imaš sledilcev. Nikoli ti ne bomo dali brezplačnega sladoleda za promocijo na družbenih omrežjih." A šel je še nekoliko dlje: "Sladoled stane štiri dolarje, za vse vplivneže pa osem." Izmislil si je tudi oznako #influencersaregross, s katero se jim posmehuje.

Njegovo zgražanje nad influencerji je hitro postalo viralno, se pa zaveda, da je vse skupaj ironično: "Posmehujem se influencerjem in sedaj tudi sam vplivam na druge." Sploh pa ni čudno, da si vsi želijo njegovega sladoleda - svoje podjetje CVT Soft Serve je ustanovil leta 2014 in še istega leta prejel nagrado za najboljši losangeleški tovornjak s hrano.

"Veliko milenijcev me sprašuje, kako imam lahko samo 5.000 sledilcev na Instagramu. Meni to res ni pomembno. Cela vrsta ljudi čaka na moje sladolede. Če jutri Instagram propade, bom jaz še vedno obstajal." Joe pozna kar nekaj vplivnežev, ki so si svoje sledilce kupili in ne razume ljudi, ki so jim pomembne številke, saj si jih lahko vsak zagotovi. Zato vse vplivneže poziva, naj se držijo stran od njegovih sladoledov.

Joe Nicchi pa ni edini, ki noče sodelovati z vplivneži. Na svojem Facebooku sta se oglasila mlada fotografa Frankie Lowe in Laura Dunning, ki sta v Veliki Britaniji ustanovila svoje podjetje Betrothed & Co. Menedžer vplivnice s 55.000 sledilci jima je poslal sporočilo s prošnjo, da fotografirata celotno poroko in naredita več kot eno uro dolg posnetek. V zameno je ponudil brezplačno promocijo njunega dela in podal predlog za popust njunih storitev za sledilce. Fotografa sta z ogorčenjem odpisala, da imata prijatelje s primerljivim številom sledilcev, promocija pa zagotovo ne bi pokrila vseh stroškov za vse njune storitve. "Imava res majhno podjetje v zelo konkurenčni industriji in sporočila, kot je ta, resnično podcenjujejo naše delo,"sta zapisala ob objavljenih slikah na njunem profilu.